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Türkiye
AA 03.01.2024 11:04

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız sınırını ihlal eden sürücülere 13 milyon 249 bin 523 lira ceza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2023'te hız sınırını ihlal eden 10 bin 423 sürücüye, 13 milyon 249 bin 523 lira para cezası uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız sınırını ihlal eden sürücülere 13 milyon 249 bin 523 lira ceza

Otoyolda, otomobillere saatte 140, minibüs ve otobüslere saatte 100, kamyonetlere saatte 95 kilometre, kamyonlara saatte 90 kilometre hız sınırı uygulandı.

Bu hız sınırlarını yüzde 10'dan fazla aşan sürücüler için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği anlatılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin, 2023'te otoyolda radarla 2 bin 639 saat hız denetimi faaliyeti gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bu denetimler sırasında hız sınırı ihlali yapan 10 bin 423 araç sürücüsüne, 13 milyon 249 bin 523 lira idari para cezası verildi.

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