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Türkiye
DHA 03.01.2024 10:35

Erzurum'daki Gürcistan uçağı 12 yıl sonra havalimanından çıkarıldı

Van depremi sonrası yardım getiren ve iniş yaptığı Erzurum Havalimanı'nda kaza kırıma uğrayan Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra parçalanarak aprondan çıkarıldı.

Erzurum'daki Gürcistan uçağı 12 yıl sonra havalimanından çıkarıldı

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım amacıyla depremzedelere çadır getirilen Gürcistan uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi. Kargosu boşaltılarak, parka alınan uçağın pilot kabinine depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı çarptı. Kokpitinde büyük hasar oluşan uçak, havalimanının park bölümüne çekildi.

Erzurum'daki Gürcistan uçağı 12 yıl sonra havalimanından çıkarıldı

Kazayla ilgili Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen teknik ekip inceleme yaptı. Uçaklardaki hasar, sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağı, kırılan kanadı onarıldıktan sonra ülkeye götürüldü.

Kokpit bölümünde hasar oluşan, üzeri brandayla örtülen ve o günden bu yana Erzurum Havalimanı'nda bekletilen uçak için geçen yıl satış kararı verildi.

Erzurum'daki Gürcistan uçağı 12 yıl sonra havalimanından çıkarıldı

DHMİ Genel Müdürlüğü'nce satışa çıkarılan uçak için 22 Kasım 2021'de açık artırma yapıldı. 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan uçağa alıcı çıkmadı. DHMİ Genel Müdürlüğü, uçağın satışı için ikinci kez ihale düzenledi. Hurdaya ayrılan uçağın ihalesine 30'a yakın şirket müracaat etti. DHMİ Genel Müdürlüğü Salonu'nda 22 Şubat 2022 günü saat 14.30'da yapılan ihale sonucunda uçak, yaklaşık 1,8 milyon lira bedelle Erzurumlu iş insanı Tayfun Alagaş'a satıldı.

Erzurum'daki Gürcistan uçağı 12 yıl sonra havalimanından çıkarıldı

5 parçaya bölündü

İş insanı Tayfun Alagaş, kafe ve restorana dönüştürmek amacıyla satın aldığı uçağı Erzurum Havalimanı pistinden çıkarmak için 5 ayrı parçaya böldürdü. Kanat ve kuyruğu sökülen uçak, tırla havalimanı dışına çıkarıldı.

Araziye konulan uçakla ilgili projelerini hazırlayan Alagaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek uygun bir alanın belirlenmesini talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in projesine destek verdiğini söyleyen Tayfun Alagaş, "Kafe restoran yapma projemiz için 50x40 ve 70 ton ağırlığında olan uçağı ihaleye girerek, satın aldık. Taşımak için havalimanında önce uçağı 5 ayrı parçaya böldük. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le görüştük, bize yardımcı olacağını söyledi. Şimdilik 5 parçaya böldük. Kafe restoran olarak kullanacağımız yere götürmek için 10-15 parçaya bölmeyi düşünüyoruz" dedi.

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