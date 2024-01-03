Yılbaşı gecesi eylem hazırlığındaki DEAŞ üyelerine operasyon

MİT Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütünün Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu'nun kurulduğunu, iddiaya göre; örgüt içeresinde faaliyet gösteren kişilerin yılbaşı gecesi kilise ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, örgütün Türkiye yapılanması içerisindeki kişileri fiziki ve teknik takibe aldı. Çalışmalar sırasında şüphelilerin bazı noktalarda keşif ve fotoğraflama yaptıkları tespit edildi.

25'i tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi

MİT ve istihbarat ekiplerinin yaptıkları saha çalışmalarının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık'ta tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 9 ilde 39 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir kişiye ev hapsi verilirken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerden 2'sinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Keşif görüntüleri ortaya çıktı

Yürütülen çalışmada, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu'nun kurulduğunu tespit eden polis ekiplerince, kimlik ve adreslerini belirlenen şüphelilerin İstanbul'daki Yahudi ve Hristiyan mabetlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için keşif yaptıklarını ve fotoğraflar çektiklerini belirlendi.