Erzurum'da bir yılda 70 binin üzerinde sürücüye ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kara yollarında "kara haber gelmesin" diye 2023 yılında sıkı trafik önlemleri aldı.

Bu kapsamda ekipler 2023 yılı boyunca yaptıkları denetimlerde, emniyet kemeri takmayan 4 bin 133, hatalı park yapan 7 bin 792, hız sınırını aşan 21 bin 41 ve ışık ihlali yapan 11 bin 562 sürücüye ceza kesti.

Denetimlerde 389 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, yıl boyunca 4 bin 614 muayenesiz araç da trafikten menedildi.

Ehliyetsiz araç kullanan 1099 kişi yakalandı

Trafik ekipleri, seyir halindeyken telefon kullanıp trafiği tehlikeye atan 3 bin 25 sürücüyle, ehliyetsiz araç kullanan 1099 kişi hakkında işlem yaptı.

Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymayan 15 bin 428 sürücüye ceza yazan ekipler, geçen yılki çalışmalarında toplam 70 bin 301 sürücü hakkında cezai işlem uyguladı.

Sürücü 70 yaşındaki Naim Dağ, polislerin, vatandaşların güvenliği için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 50 yıldır araç kullandığını ifade eden Dağ, "Polis kardeşlerimiz, geleceğimizi ve sağlığımızı düşünüp herhangi bir sıkıntıya düşmememiz için çalışıyor. Denetimlerden çok memnunuz çünkü polisler gerekeni yapıyor. Hak edene cezasını versinler. Denetimler olmasa daha büyük sorunlar olabilir. Onun için cezai işlemler uygulansın. Hiçbir polis kardeşimiz, kimseye durduk yere ceza yazmaz" dedi.

"Sağlığımızı bizlerden çok düşünüyorlar"

İbrahim Kesteloğlu da denetimlerde yazılan cezaların caydırıcı olduğunu belirterek, "Devletin yapmış olduğu hizmetlerden her zaman memnuniyet duyarız. Sağlığımızı bizlerden çok düşünüyorlar. Bu yüzden yetkililere teşekkür ediyorum. Cezalar miktar olarak biraz ağır geliyor ama insanlar için alınan hiçbir önlem kötü değildir, Allah polis arkadaşlarımıza kolaylık versin" diye konuştu.

Genç sürücü 21 yaşındaki Ahmet Emin Bozanlı ise denetimlerinin trafik için önemli bir faktör olduğunu dile getirerek, "Polis ekiplerinin uygulamasına girdim, emniyet kemeri kontrolü yapıyorlardı. Kemer önemli bir unsur, biz de takıyoruz. Cezaları hak edenler varsa elbette yazılacak, bu acı bir gerçek. Kış ayındayız, çok ağır kazalar da oluyor. Bunun için emniyet kemeri ve bu uygulamalar şart. Sürücüler tüm kurallara uymalılar, uymazlarsa cezalar üst üste gelebiliyor. Polis ekipleri ceza yazıyorsa hak edilmiştir, bundan kaçış da yoktur" dedi.