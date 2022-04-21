Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mahbutbey istikametinde seyir halindeki Ozan T. idaresindeki tıra, arkasından gelen otomobil çarptı.
Girdiği tırın altında yaklaşık 100 metre sürüklenen lüks otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kadın araç içinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan kadının ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
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