Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iş kazası: 4 işçi yaralandı23 Kasım 2019 Cumartesi 15:18 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 15:25
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen 4 işçi yaralandı.
Kocaeli kesimindeki Akmeşe mevkisinde yapılan viyadük inşaatında çalışan 4 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.
Yaralı işçiler sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA
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