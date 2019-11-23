Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 82'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını, ondan 2 yıldır hiçbir haber alamadığını söyledi.

Elhaman engelli çocuğuna baktığından dolayı sürekli oturma eylemine katılamadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"2017 yılının mayıs ayında çocuğumu işe gönderdim. Gidiş o gidiş. Arkadaşı oğlumu HDP binasına getirmiş. 1990'lı yıllarda da iki akrabamızı teröristler öldürdü. Yasin Börü de akrabamızdı. Bu bayrak, bu toprak hepimize yeter. Neyin davasıdır bu?"

[Fotoğraf: AA]

"Çocuğumu almadan bu eylemden vazgeçmeyeceğim"

"Bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. İnşallah çocuklarımızı da alacağız. Çocuklarımızdan ne istediler? Ciğerlerimizi yaktılar. İnşallah hepimiz çocuklarımıza kavuşuruz. Annelerin hepsi hasta, halleri yok. 82 gündür buradalar. Evlatları için nöbet tutuyorlar" diyen Elhaman, oğluna seslendi:

"Oğlum eğer beni duyuyorsan elin kalem tutsun, silah tutmasın. Kardeşlerin seni bekliyor."

HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Elhaman, şunları söyledi:

"Onlara oy vermesinler. Oy verdikçe onlar daha da güçleniyor. Biz oy vermediğimiz için bizden intikam alıyorlar. Oğlumu onlardan istiyorum. Biz gariban insanlarız. Ne istediler bizden? Oğlum çalışıp eve bakıyordu. Çocuğumu almadan bu eylemden vazgeçmeyeceğim. 82 yıl da geçse biz hep buradayız."

[Fotoğraf: AA]

"Evlatlarımızı istiyoruz"

Emine Kaya ise, oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"82 gündür burada evlatlarımız için oturuyoruz. Çocuklarımızı bıraksınlar. Annelerin ciğerini yaktılar. Oğlum için burada nöbet tutuyorum. Evlatlarımızı istiyoruz" diyen Kaya, oğlunu çok özlediğini anlattı.

5 yıldır oğluna hasret kaldığını söyleyen Kaya, "Gece gündüz oğlumu düşünüyoruz. Uyuyamıyoruz, hayatımız zehir oldu" dedi.

Kaynak: AA