Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kuzey Makedonya'nın COVID-19 ile mücadelede hangi ülkelerden yardım talep ettiklerine dair e-posta üzerinden gelen soruya cevap veren Dimitrov, AB'nin 4 milyon euroluk yardım yaptığını ve Norveç'in yardım yapacağını söyledi.

Dimitrov, Çin'den yardım talep edildiği ve bu yönde olumlu cevap aldıklarını, Hollanda'nın da COVID-19 testleri göndererek yardımda bulunacağını belirtti.

"Yardımlar bugün açıklanacak"

Türkiye'den de yardım talep ettiklerini dile getiren Dimitrov, "Dün gece geç saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinden de bilgi aldık ve maske, koruyucu giysi ve testlerden oluşan yardımlar bugün açıklanacak" dedi.

Szijjarto ise Kuzey Makedonya'ya koronavirüs ile mücadelede sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla 100 bin koruyucu maske ve 5 bin koruyucu giysi bağışladıklarını söyledi.

COVID-19 ile mücadelede AB üye ülkeleri arasındaki koordinasyonun çok yavaş olduğu görüşünü paylaşan Szijjarto, üye ülkelerin koronavirüsle mücadelede yalnız bırakıldıklarını hatırlattı.