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Koronavirüs tedbirlerine uymayan 247 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da denetleme yapan ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere para cezası uyguladı.
Kastamonu'da, koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulanan yasaklara uymayan 6 iş yeri ile 247 kişiye para cezası uygulandı.
Koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Polis ekipleri, 21 Mart ile 5 Nisan tarihlerinde 20 yaş altı ve 65 üstü kişilerin evden çıkmalarının kısıtlanması kararı ile sosyal mesafeye, karantina ve salgın kurallarını ihlal eden 247 kişi ile 6 iş yerine yasaklara uyulmadığı gerekçesiyle işlem yaptı.
Ekipler, söz konusu kişilere ve iş yerlerine toplam 124 bin 926 lira idari para cezası uyguladı.
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