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80 yaş üstü çift koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: İHA]
80 yaş üstü çift, koronavirüs tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.
Ankara'daki 80 ve 89 yaşlarındaki çift, 13 gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Çiftin ilk koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. 13 günlük tedavinin ardından taburcu edilen çift, 14 gün boyunca evde gözetim altında tutulacak.
Ankara'da koronavirüsü yenen 80 ve 89 yaşlarındaki çift, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Detayları @trthaber muhabiri Ali Coşkun aktardı.https://t.co/rvMHl11UcV pic.twitter.com/lZ23x60Ctl— trthabercanli (@trthabercanli) April 6, 2020
Çift, hastanede kaldıkları süre boyunca ilgilenen sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: yaşlı çift taburcu olan çift sağlık çalışanları koronavirüsSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 15:53
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