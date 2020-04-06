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Antalya'da 21 kişiye 8 bin 211 lira piknik cezası
Antalya'da, İçişleri Bakanlığının genelgesine uymayan vatandaşlara 391'er lira idari para cezası uyguladı.
Antalya Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu piknik alanlarında denetim yaptı.
Ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesine uymayan vatandaşlara 391'er lira idari para cezası uyguladı.
Yapılan kontrollerde 21 kişiye toplamda 8 bin 211 lira ceza uygulandı.
Jandarmanın denetimlerinin süreceği bildirildi.
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