İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, İstanbul’a günde ortalama 2 milyon 800 bin metreküp temiz ve sağlıklı su temin eden İSKİ'nin barajlarındaki doluluk oranının yüzde 68,70’e ulaştığı belirtildi.

Artışa rağmen doluluk oranının önceki yılların gerisinde olması nedeniyle İSKİ'nin İstanbulluların suyu tasarruflu kullanması konusundaki çağrısı vurgulanan açıklamada, su hacminin ise 597 milyon metreküpe ulaştığı vurgulandı.

"Avrupa yakasına düşen yağış miktarı Anadolu yakasına göre az"

Açıklamada, geçmiş yıl ortalamalarına bakıldığında bu değerin nispeten düşük olduğu kaydedilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Bu yıl esas üzerinde durulması gereken husus Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yağış farklılığıdır. Bu yıl yüksek tüketimin olduğu Avrupa Yakası'na düşen yağış miktarı Anadolu Yakası'na düşen yağış miktarına göre oldukça azdır. Ancak, son günlerde Avrupa Yakası'na yağan yağışlarla bu orantısızlığın kapanacağını ümit ediyoruz.

Bu yağış farklılığını 2 ay öncesinden tespit eden İSKİ Yönetimi, Su Dağıtım Sistemini yeniden revize ederek Asya Yakası'ndaki kaynaklara yönelmiş ve bu yakadaki su rezervlerini maksimum ölçüde kullanarak Boğaz altında mevcut hatları vasıtasıyla Avrupa Yakası'na olabildiğince yüksek miktarda su transfer etmeyi hedeflemiştir. Böylelikle Avrupa Yakası'ndaki rezervlerimiz yaz aylarındaki kullanım için yedekte hazır tutulmaktadır. İstanbul’a günde ortalama 2 milyon 800 bin metreküp, temiz ve sağlıklı su temin edilmektedir. İSKİ olarak her türlü bilimsel ve teknik imkanları değerlendirerek İstanbullulara 24 saat kesintisiz ve içilebilir su temin ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz."