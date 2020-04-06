Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Ersoy'dan il müdürleriyle 'koronavirüs' toplantısı
[Fotoğraf: AA]
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı il müdürleriyle video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi kapsamında illerle koordinasyon çalışmalarına ara vermeden devam eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu süreçteki görüşmelerini, gruplandırılan illerle video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.
[Fotoğraf: AA]
Görüşmelerin ilk etabını bugün İstanbul, Konya, Kocaeli, Sakarya, Adana, Bursa, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Eskişehir İl Kültür ve Turizm müdürleri ile yapan Ersoy'un değerlendirme toplantıları iki gün daha sürecek.
Bakan Ersoy, sektörlere ilişkin tedbirlerin ele alındığı görüşmelerinde, il müdürlerine atılması gereken adımlar hakkında talimat verecek.
Etiketler: mehmet nuri ersoy kültür ve turizm bakanı koronavirüsSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 14:42
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