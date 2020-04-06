Haber Giriş: Kaynak: AA
Dernek beyannamelerinin süresi ertelendi
İstanbul'da, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresi, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dernek beyannameleri ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Vali Yerlikaya, paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Covid-19 pandemisi nedeniyle derneklerimizi idari yaptırımlardan korumak için, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresi, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir."
Son Haberler
- 16:14
- 16:12
- 16:03
- 15:48
- 15:51
Sıradaki Haber
Van'daki depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz