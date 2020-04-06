Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 26 Mart-1 Nisan 2020'de tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.