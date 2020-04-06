Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
ÖSYM, Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli personeli alımına ilişkin sonuçları açıkladı. Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinden öğrenilebilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 26 Mart-1 Nisan 2020'de tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
Etiketler: son dakika sağlık bakanlığına Sağlık Bakanlığı sağlıkSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 16:39
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