Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 22:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahalles'inde Faysal Yalçın'a ait inek, otladığı sırada kullanılmayan ve üstünde kuru dallar olan kuyuya düştü.
Yalçın, kendi imkanlarıyla ineği kuyudan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kuyuya inerek ineğe halat bağladı.
Halatla bağlanan inek, iş makinesi yardımıyla kuyudan çıkarıldı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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