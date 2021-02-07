Olay, Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi.

Mehmet Ali K. isimli bir kişi 15 gündür hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre Mehmet Ali K.'nın yakınları ölüm bilgisine koronavirüs yazılmamasını istedi.

Bunun mümkün olmadığını söyleyen sağlık çalışanları ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından yaklaşık 20 kişilik grup hastane görevlilerine saldırdı.

Saldırıda biri hemşire 3 sağlık çalışanı yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.