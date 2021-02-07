Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da yarın öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 12.00'den itibaren kentte güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) beklendiği bildirildi.
Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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