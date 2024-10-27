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Türkiye
AA 27.10.2024 08:41

Kuyumcudan 1 milyon lira değerinde altın çalan 3 zanlı yakalandı

Ankara'da kuyumcudan 1 milyon lira değerinde altın çalan 3 zanlı yakalandı. Zanlıların, soygun sırasında tutukluk yapan silahı, satın aldıkları şahsa iade ettikleri öğrenildi. Altınlar kaynak makinesinin içinde bulunurken silah satıcısı da gözaltına alındı.

Kuyumcudan 1 milyon lira değerinde altın çalan 3 zanlı yakalandı

Çankaya ilçesinde 25 Ekim saat 20.39'da dükkanını kapatmak üzere kapıda bekleyen kuyumcuya, bir şüpheli arkasından silahla yaklaşarak tehditte bulundu.

Bu sırada ateşlemek istediği silahı tutukluk yapan şüpheli, 2 arkadaşıyla dükkana girerek 1 milyon lira değerinde altın çaldı.

Şüpheliler, kuyumcuya ait otomobili de zorla alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış istikametinde çalışma yaptı.

Otomobilin yerini tespit eden ekipler, 3 saat içinde şüphelileri ayrı ayrı yakalayarak gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Altınlar kaynak makinesinin içinde bulundu

Çalınan altınların şüphelilerin yanında bulunmadığını belirleyen polis, arama başlattı. Arama yapılan bölgede bir kaynak makinesinin yanında vida ve tornavida bulunması, polis ekiplerinin dikkatini çekti.

İnceleme üzerine, şüphelilerin altınları buraya sakladıkları tespit edildi. Çalınan altınlar ve otomobil kuyumcuya teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin, olayın hemen ardından silahı satın aldıkları kişiye gidip, tutukluk yaptığını belirterek iade ettikleri ve bir süre sonra polisin silah satıcısını da yakaladığı öğrenildi.

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