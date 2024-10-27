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Türkiye
AA 27.10.2024 07:55

Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük'te motosiklet ile motorlu bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Hakan K. idaresindeki motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü altındaki yaya geçidinden motorlu bisikletiyle geçmeye çalışan İsmail A. ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motorlu bisiklet sürücüsünün eşi Tuğçe A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastaneye kaldırılan İsmail A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü Hakan K'nin ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan geri alındığı öğrenildi.

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