Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hakan K. idaresindeki motosiklet, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü altındaki yaya geçidinden motorlu bisikletiyle geçmeye çalışan İsmail A. ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motorlu bisiklet sürücüsünün eşi Tuğçe A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özel hastaneye kaldırılan İsmail A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü Hakan K'nin ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan geri alındığı öğrenildi.