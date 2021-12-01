Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesinde kuyumculuk yapan Y.K., 26 Kasım'da iş yerinden altın bileklik çalındığını fark edip polise başvurdu.

Güvenlik kamerasını izleyen polisler, kuyumcuya gelen kişinin, bir süre iş yeri sahibiyle sohbet ettiği, arkasını dönünce de tezgahtan aldığı altın bilekliği cebine atıp, ayrıldığı görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisi Nijerya uyruklu J.I.C.’yi gözaltına aldı.

Aynı yöntemle 4 kuyumcudan hırsızlık yaptığı belirlenen J.I.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.