Olay, dün gece saatlerinde Demirkuyu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı belirtilen 3 çocuk babası Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Kemal Şengül’den haber alamayan yakınları evine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Şengül’ü oturma odasında hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

18 yıl önce babasını, 1 yıl önce kardeşini kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şengül’ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdiği belirlendi. İlçede gübre bayiliği yaptığı belirtilen Şengül’ün cenazesi otopsi işlemleri için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kemal Şengül’ün 18 yıl önce babası Seyit Şengül’ün, 1 yıl önce ise avukat kardeşi Köksal Şengül’ün sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettikleri öğrenildi.