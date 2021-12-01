Erzurum'da sabah başlayıp öğleye kadar etkisini artıran kar nedeniyle, Erzurum-Erzincan kara yolunun 40. kilometresinde kayan tır ters döndü.

[Fotoğraf: AA]

Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye trafik ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Tır, vinç yardımıyla yol kenarına alındı. Ardından trafik ekipleri, yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açtı.

2 köy yolu ulaşıma kapandı

Oltu ve Şenkaya ilçelerinde ise kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.