Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da yoğun kar yağışı, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Tamamen beyaza bürünen yollarda ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürüyor.
Erzurum'da sabah başlayıp öğleye kadar etkisini artıran kar nedeniyle, Erzurum-Erzincan kara yolunun 40. kilometresinde kayan tır ters döndü.
[Fotoğraf: AA]
Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye trafik ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Tır, vinç yardımıyla yol kenarına alındı. Ardından trafik ekipleri, yolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açtı.
2 köy yolu ulaşıma kapandı
Oltu ve Şenkaya ilçelerinde ise kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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