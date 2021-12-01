25 Kasım'da İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.