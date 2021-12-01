Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 Irak uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
25 Kasım'da İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alınmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: DEAŞ Samsun Terör Örgütü
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