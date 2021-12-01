Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Eyleme katılan aile sayısı 247'ye yükseldi.
3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetine katılımlar sürüyor.
Fatma Türkan Güngör, 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Veysel için Tunceli'den Diyarbakır'a giderek eyleme başladı.
HDP il binası önündeki diğer ailelerin karşıladığı acılı anne, 27 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.
Son katılımla beraber evlat nöbetindeki aile sayısı 247'ye yükseldi.
Etiketler: Diyarbakır Evlat Nöbeti HDP
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