İstanbul organize şube müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul merkezli Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenerek bir çetenin üyesi 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 10 kilogram kaçak tütün, hassas terazi ele geçirildi. Zanlılarla ilgili işlemler sürüyor.