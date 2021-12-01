Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul organize şube müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İstanbul merkezli Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenerek bir çetenin üyesi 26 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 10 kilogram kaçak tütün, hassas terazi ele geçirildi. Zanlılarla ilgili işlemler sürüyor.
Etiketler: İstanbul Son Dakika Suç Örgütü
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