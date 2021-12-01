Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde durdurulan ulaşım, kontrollü olarak devam ediyor.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi mevkiinde ulaşıma iki yönlü kapanmıştı.
Bayburt-Erzurum kara yolunda ulaşım, kontrollü sağlanmaya başlandı.
Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor.
Etiketler: Bayburt Erzurum Hava Durumu Kar Yağışı
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