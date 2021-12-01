Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi mevkiinde ulaşıma iki yönlü kapanmıştı.

Bayburt-Erzurum kara yolunda ulaşım, kontrollü sağlanmaya başlandı.

Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor.