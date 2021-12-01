Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 3 yıldır aranan cinayet zanlısı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 yıldır aranan cinayet zanlısı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2018'de çıkan kavgada hayatını kaybeden Şaban L'nin ölümüyle ilgili aranan Nurettin L'nin ilçe kırsalında saklandığı bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 yıldır aranan Nurettin L. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Nurettin L. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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