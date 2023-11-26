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Türkiye
İHA 26.11.2023 16:23

Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık’ı yıktı geçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli fırtına ile birlikte gelen yağış oldukça etkili oldu. Meteorolojinin günlerdir uyarılarda bulunduğu olumsuz hava şartları gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık’ı yıktı geçti
[Fotograf: İHA]

Güneybatı ve batı yönlerinden saatte zaman zaman 75 ile 100 kilometre hızla estiği tahmin edilen lodos Ayvalık’ta sahil şeridindeki bazı küçük balıkçı teknelerini batırdı.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki sahil şeridi başta olmak üzere Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü ile Sahilkent Mahallesi sahil şeridindeki yollar, denizin taşması sonucunda ulaşıma geçit vermedi.

Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık’ı yıktı geçti

Gece saat 03.00 sıralarında deniz taşması nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı. Fırtına ile etkili olan yağış nedeniyle gece saatlerinde enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle ilçeye elektrik enerjisi verilemeyince Ayvalık geneli zifiri karanlığa teslim oldu.

Polis ve Jandarma ekipleri başta hırsızlık olmak üzere herhangi bir asayiş olayının yaşanmaması için yoğun çabalar içerisinde görev yaptı.

Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık’ı yıktı geçti

Fırtınayla birlikte yağan yağmur İzmir ile Çanakkale’yi birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisinde bulunan Tellikavak mevkiindeki Nikita Deresi’nin taşması sonucunda ana yolda etkili olunca, şehirlerarası ulaşımı da olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde E-87 karayolunda bir süre geçiş tek şeritten verildi.

Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık’ı yıktı geçti

Mahsuller de olumsuz etkilendi

Ekili alanların da zarar gördüğü kuvvetli fırtına ve yağış Ayvalıklı çiftçilerin mahsullerine de olumsuz etkiler yaşanmasına neden oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı mevkiinde de bazı evlerin bodrum katlarını su bastığı öğrenildi. Yağış nedeniyle tıkanan rögarlar Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri tarafından hummalı çalışmalarla açılmaya çalışıldı.

Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık’ı yıktı geçti

Sabah saatlerine kadar yoğun çabalarını sürdüren Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri ise kuvvetli fırtına ve yoğun yağışın ilçede bıraktığı izleri silmeye çalıştı. 

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