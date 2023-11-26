Yüksek kar vaadiyle vatandaşı 14 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

Kayseri'de ikamet eden, 2022 ile 2023 yılları arasında internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığı, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım ve satımlarda makas aralığının düşük olduğu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandıran şüpheli yakalandı.

18 ayrı vatandaştan toplam değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçları alarak geri deme yapmayarak dolandırdığı tespit edilen A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.