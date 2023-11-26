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Türkiye
AA 26.11.2023 15:59

Bolu Dağı'nda kar etkili oldu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
[Fotograf: AA]

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, otoyol ve kara yolunun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Özellikle D-100 kara yolunun Bolu geçişindeki Abant Kavşağı ve Seymenler mevkileri ile Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Heyelan mevkisinde kar tipiye döndü.

Kar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesiminde de etkisini gösteriyor.

Öte yandan Bolu Dağı çıkışındaki Kaynaşlı ilçesi mevkisinde yoğun sis görüş mesafesini düşürüyor.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahlarda tuzlama ve küreme çalışmaları yürütüyor.

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