Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kütahya'daki hortum kameraya böyle yansıdı
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki boş arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Çavdarhisar İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Bu sırada Demiroluk köyü yakınında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum, tarım arazilerinde zarara neden oldu.
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