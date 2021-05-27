Serinliğinde oturup çayını yudumlamak istediği Çine çayı, gölgesine sırtını yasladığı çınar ağacı... Her adımda onun hatıraları var.

27 Mayıs'ın yıldönümünde, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli'de yine hüzün var.

"Menderes’i asmayın, beni asın…"

94 yaşındaki Halil İbrahim Şengül, Menderes'in hem dava arkadaşı hem de darbeye direnenlerden biriydi.

Üzüntüsü hala taze olan Halil İbrahim Şengül, yaşlı gözlerle o günlerde yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Albay arabasıyla geldi. Burada arkadaşın biri, ‘Sen ne dersen de biz Menderes'i çok seviyoruz, sizi kınıyoruz” diye mektup yazmış. Bunu yazan adamı buldular tevkif ettiler. Sonrada beni çıkardılar.”

“’Adnan Menderes’i asmayın beni asın’ dedim. Bana ‘Sen çok mu seviyorsun’ diye sorduklarında da ‘Evet, çok seviyorum’ diye karşılık verdim.”

Anıları müzede yaşatılacak

Merhum başbakan Adnan Menderes, köyünde de anılarıyla yaşatılıyor.

‘Ne olaydı da biz bu işlere hiç gitmeseydik, Çine çayının kenarında söğüt ağacının gölgesinde çayımızı yudumlasaydık’ demişti Yassıada günlerinde merhum başbakan.

Onun bu hayalini gerçekleştirmek için Çine çayının yanı başına bir müze inşa edildi ve kısa sürede açılması planlanıyor.

Müzede Menderes'in özel eşyası sergilenecek, icraatları da maketlerle anlatılacak.

Kamera: Ahmet Karaahmetoğlu

Kurgu: İrem Naz Üstündağ

