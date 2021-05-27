Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de fabrika yangını
Mersin'de madeni yağ üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı.
Kimyasal maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İşletme ve çevresindeki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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