Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de teröristlerin kullandığı mağaralar imha edildi
[Fotoğraf: AA ]
Mardin'in Savur ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında kırsalda Milli İstihbarat Teşkilatı destekli "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 noktada taşların arasına gizlenmiş sığınaklarda yapılan aramada, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.
Sığınaklarda ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ile sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK Terörle Mücadele
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