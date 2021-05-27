İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

Aranan 767 kişi yakalandı

Ülke genelinde 13 bin 456 karma ekip ve 59 bin 595 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 533 bin 821 şahıs kontrol edildi, aranan 767 kişi yakalandı, 132 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 503 şahsa idari ve 269 şahsa adli olmak üzere toplam 772 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

39 bin iş yerine denetleme

253 bin 431 araç kontrol edildi, 16 bin 646 araca idari para cezası uygulandı, 1084 araç trafikten men edildi, 88 araç yakalandı.

Uygulamada 39 bin 789 işyeri denetlendi, kapalı olması gerektiği halde açık olan 18, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 2 ve diğer idari yaptırımlardan 17 olmak üzere toplam 37 işyerine idari, 22 işyeri hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kontrollerde çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile kaçak sigara ve alkol ele geçirildi.