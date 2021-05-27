Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası nedeniyle sürüklenen gemi, güvenli bölgeye götürüldü.
İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Liberya bayraklı 185 metre boyundaki "Kavkaz V" isimli kuru yük gemisinin makineleri Çanakkale Boğazı'nın Sarıçay mevkisi önlerinde arızalandı.
Karanlık Liman bölgesine çekildi
Bir süre sürüklenen geminin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-13" isimli römorkörler sevk edildi.
Römorkörler tarafından yedeklenen 26 bin 300 grostonluk gemi, Karanlık Liman demir bölgesine çekilerek demirletildi.
Etiketler: Trafik
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