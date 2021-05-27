Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul polisi, çatışma bölgeleriyle bağlantılı terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon başlattı.
Sabah saatlerinde, 7 ilçede tespit edilen 12 farklı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 8 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyetin Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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