Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aileler sloganlarla HDP il binasına yürüyerek eylem yaptı
[Fotoğraf: AA]
Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi sürüyor. 12'nci haftada 32 aile, HDP il binasına kadar protesto yürüyüşü yaptı. Şırnak'ta da kadınlar ellerinde Türk bayraklarıyla HDP il binasına yürüdü.
Çocuklarının dağa çıkarılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor, farklı illerden seslerini yükseltmeye devam ediyorlar.
Van'da 26 Şubat'ta başlatılan tepki yürüyüşü, bu hafta da devam etti. Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen aileler, sloganlar eşliğinde yürüdü.
32 aile HDP il binası önünde bir süre eylem yaptı. Eylem sırasında ailelerin sesini bastırmak için HDP binasından yüksek sesle müzik açıldı.
Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki
Şırnak'ta da kadınların HDP ve terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü 31'inci haftasında devam etti. Kadınlar ellerinde Türk bayraklarıyla HDP il binası önüne yürüdü.
Aileler çocukları dönünceye kadar eylemi sürdürmekte kararlı.
Etiketler: PKK/KCK HDP Terör Örgütü
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