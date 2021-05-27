Çocuklarının dağa çıkarılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor, farklı illerden seslerini yükseltmeye devam ediyorlar.

Van'da 26 Şubat'ta başlatılan tepki yürüyüşü, bu hafta da devam etti. Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen aileler, sloganlar eşliğinde yürüdü.

32 aile HDP il binası önünde bir süre eylem yaptı. Eylem sırasında ailelerin sesini bastırmak için HDP binasından yüksek sesle müzik açıldı.

Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki

Şırnak'ta da kadınların HDP ve terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü 31'inci haftasında devam etti. Kadınlar ellerinde Türk bayraklarıyla HDP il binası önüne yürüdü.

Aileler çocukları dönünceye kadar eylemi sürdürmekte kararlı.

