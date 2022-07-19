Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
Mehmet A. yönetimindeki traktör ile aynı yönde giden Raşit G'nin kullandığı otomobil ve Yunus Ö. idaresindeki otomobil, Simav-Balıkesir kara yolunun Ahmetli köyü mevkiinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktör sürücüsü Mehmet A. olay yerinde, otomobildeki Asiye G. ise kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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