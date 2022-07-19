Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil, polis aracına çarptı: 5'i polis 6 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobil polis aracına arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 5'i polis 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mimar Sinan Bulvarı'ndaki eski garaj önünde, S.Y. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden trafik polis otosuna arkadan çarptı.
Kazada sürücü S.Y. ile 5 polis yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:26
- 17:47
- 17:46
- 17:44
- 17:31
Sıradaki Haber
Freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz