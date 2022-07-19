63 yaşındaki Abdullah Erdoğmuş'un kullandığı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20. kilometresinde, 30 yaşındaki Eyyüp Tanboğa idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Otomobilin şarampole devrildiği kazada, Abdullah, Ahmet ve Emine Erdoğmuş ile motosiklet sürücüsü Tanboğa ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Abdullah Erdoğmuş ile motosiklet sürücüsü Tanboğa, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.