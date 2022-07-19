Mecit Güçlü Kurşunoğlu, pazar akşam saatlerinde, beynine pıhtı atması sonucu sağ tarafı felçli kalan babası İbrahim Kurşunoğlu ile birlikte Şile Limanı'na gitti.

Tuzla deri sanayide fabrika sahibi olan baba Kurşunoğlu ile oğlu araçta oturuken, araç denize doğru hareket etti.

Sürücü Mecit Güçlü Kurşunoğlu, denize düşen cipten kendi imkanlarıyla çıktı. Baba İbrahim Kurşunoğlu ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Dalgıçlar tarafından araçtan çıkartılan İbrahim Kurşunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cip ise sabah saatlerinde vinç yardımıyla denizden çıkartıldı. Sahil güvenlik ekipleri cipte inceleme yaptı.

Vitesleri karıştırdığını iddia etti

Mecit Güçlü Kurşunoğlu poliste verdiği ifadesinde vitesleri karıştırdığını ileri sürdü.

Geri yerine ileri vitese taktığını söyleyen Mecit Güçlü Kurşunoğlu, sonrasını hatırlamadığını söyledi. Kurşunoğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.