Yüksek sıcaklık, düşük nem, kuvvetli rüzgar...

Antalyalılar bu üçlüyü 1 hafta boyunca yakından hissedecek.

Sıcaklık 44 dereceyi bulacak

Turizmin başkenti yılın en sıcak günlerine hazırlanıyor. Antalya Valiliği'nden yapılan uyarıya göre kavurucu sıcaklar pazartesi gününe kadar etkili olacak.

Sahil kesimlerinde hava sıcaklığının 38 ile 44 derece arasında olması bekleniyor.

İç kesimlerde ise sıcaklık 32 ila 36 derecede seyredecek.

Yetkililer pazartesi gününe kadar öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.

Orman yangını riski de yüksek

Uyarıda orman yangını riskine de dikkat çekildi. Nem oranının yüzde 10 ile yüzde 30 arasında olması beklenen günlerde, rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği ifade edildi. Bu durum da, orman yangın riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Söz konusu günlerde piknikçilerin dikkatli ve tedbirli davranmaları istendi.

En ufak bir riskte bile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi hayati önem arz ediyor.