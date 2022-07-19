Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de ormanlık alanda el bombası ve mühimmat bulundu
[Fotograf: İHA]
Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında, Hozat ilçesi kırsalında teröristlerce kullanılan 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde ilçenin kırsal kesimindeki arazide arama yaptı.
Özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilen aramada, ormanlık alana saklanan 2 el bombası, kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeğe ait 60 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.
Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.
Etiketler: Tunceli Terör Örgütü
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