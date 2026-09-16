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Ekonomi
AA 16.09.2026 16:13

BIST 100'de devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

BIST 100'de devre kesici uygulandı

BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 6'ın aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 16:04:32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​​

Buna göre pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 16.14.32'de tek fiyat emir toplama saat 16.19.32'de eşleştirme yapılacak ve saat 16.24.32'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.

Pay Piyasasında varant, sertifika, ağırlıklı ortalama fiyattan işlem sıraları, paylara dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, pay endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve pay senedi repo pazarı sıralarında işlemler saat 16.24.32'de yeniden başlayacak.

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