Açık 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.08.2025 00:51

Kütahya'da yangın: 2 köy evi ve 3 samanlık yandı

Kütahya'da bir köyde çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da yangın: 2 köy evi ve 3 samanlık yandı

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bir ev ile samanlık ve ahırlara sıçradı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da yangın: 2 köy evi ve 3 samanlık yandı

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri de olay yerine gönderildi.

Kütahya'da yangın: 2 köy evi ve 3 samanlık yandı

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında Selahaddin Kaçmaz ve Mehmet Büyükçalı'ya ait 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangında, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar da telef oldu.

ETİKETLER
Kütahya Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Kartal'da işçiler "eksik ödeme yapıldığı" gerekçesiyle çöpleri toplamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:37
Borrell: AB'nin Gazze'deki katliam karşısındaki hareketsizliği yargıya taşınmalı
01:27
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin meselesi Türk milleti için milli bir meseledir
23:47
Bakan Ersoy: Türkiye'mizin kültürel birikimini daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz
00:37
Kartal'da işçiler "eksik ödeme yapıldığı" gerekçesiyle çöpleri toplamadı
23:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti
22:36
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ