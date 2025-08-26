Açık 16.5ºC Ankara
AA 26.08.2025 00:51

Kütahya'da yangın: 2 ev ve 3 samanlık yandı

Kütahya'da bir köyde çıkan yangında 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da yangın: 2 ev ve 3 samanlık yandı

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bir ev ile samanlık ve ahırlara sıçradı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da yangın: 2 ev ve 3 samanlık yandı

Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri de olay yerine gönderildi.

Kütahya'da yangın: 2 ev ve 3 samanlık yandı

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında Selahaddin Kaçmaz ve Mehmet Büyükçalı'ya ait 2 ev, 3 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangında, ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar da telef oldu.

Kütahya Yangın
