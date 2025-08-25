Açık 22.5ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 25.08.2025 20:00

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde orman yangını

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde orman yangını

Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanda akşam saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 5 su tankeri olmak üzere toplam 11 araç sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter de havadan destek verdi.

Havanın kararmasıyla çalışmalar karadan sürdürülürken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları yeniden devreye girdi.

3 farklı noktada etkili olan yangın, sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Orman Yangını
Yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı
