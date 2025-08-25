Balıkesir'in Susurluk ilçesinde orman yangını

Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanda akşam saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 5 su tankeri olmak üzere toplam 11 araç sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter de havadan destek verdi.

Havanın kararmasıyla çalışmalar karadan sürdürülürken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları yeniden devreye girdi.

3 farklı noktada etkili olan yangın, sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.