DHA 25.08.2025 17:13

Yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, hafta sonu çıkan 85 yangının büyümeden söndürüldüğünü, yangınların 49'unun ihmal ve dikkatsizlik, 10'unun kaza sonucu çıktığını, 2'sinin ise kasten çıkarıldığını açıkladı.

Yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde 23-24 Ağustos'ta çıkan 85 yangın, hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandı. Yaşanan 85 yangının 36'sı ormanda, 49'u ise orman dışı alanlarda gerçekleşti. Nedenlerine bakıldığında ise yangınların 49'unun ihmal ve dikkatsizlikten, 10'unun kazalardan, 2'sinin ise kasıtlı olarak çıktığı belirlendi.

Yangınlar, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Elazığ, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli, Amasya gibi illerde görüldü. OGM ekipleri, bu illerde çıkan kırsal alan ve orman yangınlarına hem karadan hem de havadan anında müdahale ederek, alevlerin çevre yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramasını engelledi. Yangınlara onlarca arazöz, su tankeri, uçak ve helikopter ile müdahale edildi.

"Ekiplerimiz koordinasyon içinde hareket etti"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, yangınların kısa sürede söndürülmesinde erken ihbar sistemlerinin, teknolojik gözetleme kulelerinin ve insansız hava araçlarıyla yapılan takiplerin önemli rol oynadığını belirterek, "Yangın sezonunun en yoğun olduğu hafta sonlarından birini yaşadık. Ancak tüm ekiplerimiz tam bir koordinasyon içinde hareket etti. Hem karadan hem havadan anında müdahalemiz sayesinde yangınların büyümesini engelledik" dedi.

"Rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz"

Karacabey, vatandaşların da yangınlarla mücadeleye büyük destek verdiğini belirterek, "Hiçbir can kaybı yaşanmadan yangınları söndürmüş olmak en büyük tesellimiz. Zarar gören alanlarımız için ise derhal rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bekir Karacabey ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve kurak geçen dönemin yangın riskini artırdığına dikkat çekerek, "Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara sebep olabileceğini unutmamaları ve ormanlarımız konusunda azami dikkat göstermeleridir" ifadelerini kullandı.

